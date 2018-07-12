На помощь в Забайкалье отправились иркутские спасатели

Спасатели тесно взаимодействуют со старостами населённых пунктов и получают от них необходимую информацию. Для мониторинга паводковой обстановки применяются беспилотники.







Как сообщал «Байкал-Daily» из-за проливных дождей в Забайкальском крае реки вышли из берегов и затопили сотни домов. Наводнение произошло в населённых пунктах в четырёх районах Забайкальского края: Тунгокоченском, Карымском, Шилкинском и Читинском.







В Забайкальский край бортом Ан-74 МЧС России направлены 20 спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда с 5 плавсредствами. Здесь из-за сложной паводковой обстановки действует режим чрезвычайной ситуации.Из прибывшей в Читу группировки сформировали 4 аварийно-спасательных бригады. Их задача оказать помощь пострадавшим от стихии городов Читы и Сретенска, а также посёлка Усть-Кара Сретенского района.Бригады оснащены специальным оборудованием, в том числе водолазным снаряжением. В зоне бедствия спасатели эвакуируют жителей из опасной зоны. Доставляют продукты и медикаменты. Патрулируют затопленных. Расчищают территории и оказывают адресную помощь гражданам.В ближайшие дни паводковая ситуация в Чите может ухудшиться, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.