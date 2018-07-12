Автомобилистам Улан-Удэ напомнили, что делать при ДТП

Горожанам дали ряд советов, которые помогут при аварии



МВД Бурятии напомнило горожанам алгоритм действий при ДТП. Полицейские дали ряд советов, как вести себя, когда попали в аварию.



Если вы водитель и попали в ДТП:



- Немедленно остановите транспортное средство.



- Включите аварийную световую сигнализацию и выставите знак аварийной остановки.



- Ни в коем случае не покидайте место ДТП, сделав это, вы многократно усложните своё положение. Рано или поздно сбежавший водитель будет найден. Кроме того, он автоматически признается виновником ДТП.



- Примите возможные меры для оказания доврачебной медицинской помощи пострадавшим, вызовите «скорую». Если ранения серьёзные, пострадавшего срочно нужно доставить в ближайшую больницу — сделать это можно как на попутке, так и на собственном автомобиле. Прибыв в медицинское учреждение, сообщите свои данные, государственный номер машины. Расскажите про ДТП и предоставьте удостоверяющие личность документы. Затем вернитесь на место, где вы попали в ДТП.



- Постарайтесь как можно подробнее запомнить все обстоятельства аварии, а также лиц, ставших очевидцами произошедшего. До приезда экстренных служб узнайте их номера телефонов, адреса и ФИО, чтобы потом к ним смогли обратиться специалисты.



- Сообщите о случившемся в полицию



- Позвоните в свою страховую компанию, сообщите о ДТП.



- Не пытайтесь скрыть следы ДТП, изменить обстановку произошедшего, убрать детали машины.



- Фотографируйте место ДТП.



- Не отказывайтесь от медицинского освидетельствования.



- Если вы считаете, что сотрудники ГИБДД действуют незаконно или неправомерно, то ваши замечания также внесите в протокол ДТП, а затем обжалуйте эти действия в вышестоящем управлении ГИБДД или в прокуратуре.



- Держите себя в руках. Не конфликтуйте с оппонентом, не обвиняйте и не угрожайте. Чрезмерная эмоциональность может быть впоследствии использована против вас.

