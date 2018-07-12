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Автомобилистам Улан-Удэ напомнили, что делать при ДТП

Автомобилистам Улан-Удэ напомнили, что делать при ДТП
Общество,  Фото:pixabay.com
Горожанам дали ряд советов, которые помогут при аварии

МВД Бурятии напомнило горожанам алгоритм действий при ДТП. Полицейские дали ряд советов, как вести себя, когда попали в аварию.

Если вы водитель и попали в ДТП:

- Немедленно остановите транспортное средство.

- Включите аварийную световую сигнализацию и выставите знак аварийной остановки.

- Ни в коем случае не покидайте место ДТП, сделав это, вы многократно усложните своё положение. Рано или поздно сбежавший водитель будет найден. Кроме того, он автоматически признается виновником ДТП.

- Примите возможные меры для оказания доврачебной медицинской помощи пострадавшим, вызовите «скорую». Если ранения серьёзные, пострадавшего срочно нужно доставить в ближайшую больницу — сделать это можно как на попутке, так и на собственном автомобиле. Прибыв в медицинское учреждение, сообщите свои данные, государственный номер машины. Расскажите про ДТП и предоставьте удостоверяющие личность документы. Затем вернитесь на место, где вы попали в ДТП.

- Постарайтесь как можно подробнее запомнить все обстоятельства аварии, а также лиц, ставших очевидцами произошедшего. До приезда экстренных служб узнайте их номера телефонов, адреса и ФИО, чтобы потом к ним смогли обратиться специалисты.

- Сообщите о случившемся в полицию

- Позвоните в свою страховую компанию, сообщите о ДТП.

- Не пытайтесь скрыть следы ДТП, изменить обстановку произошедшего, убрать детали машины.

- Фотографируйте место ДТП.

- Не отказывайтесь от медицинского освидетельствования.

- Если вы считаете, что сотрудники ГИБДД действуют незаконно или неправомерно, то ваши замечания также внесите в протокол ДТП, а затем обжалуйте эти действия в вышестоящем управлении ГИБДД или в прокуратуре.

- Держите себя в руках. Не конфликтуйте с оппонентом, не обвиняйте и не угрожайте. Чрезмерная эмоциональность может быть впоследствии использована против вас.
ДТП
 
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