Пауэрлифтер из Иркутской области победил на Кубке мира

Он завоевал три медали



Уроженец посёлка Залари, мастер спорта России Александр Каптуров завоевал три медали на Кубке мира по пауэрлифтингу среди студентов, который проходит с 9 по 14 июля в чешском городе Пльзень. Александр выступал в весовой категории до 74 кг и обошёл 15 соперников из различных стран.



Александр Каптуров по сумме троеборья, которая составила 630 кг, занял первое место. Золотую медаль с результатом 242,5 кг он выиграл в приседаниях. Бронзовую награду спортсмен Приангарья завоевал в тяге становой, показав результат 252,5 кг. В жиме его результат – 135 кг. Стоит отметить, что из девяти попыток у Александра Каптурова все девять были удачными.



По сумме троеборья второе место в этой весовой категории занял спортсмен из Великобритании с результатом 615 кг. На третьем месте оказался представитель Украины, его результат – 612,5 кг.



Александр Каптуров является выпускником Иркутского филиала Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

