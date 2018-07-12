Он завоевал три медали
Уроженец посёлка Залари, мастер спорта России Александр Каптуров завоевал три медали на Кубке мира по пауэрлифтингу среди студентов, который проходит с 9 по 14 июля в чешском городе Пльзень. Александр выступал в весовой категории до 74 кг и обошёл 15 соперников из различных стран.
Александр Каптуров по сумме троеборья, которая составила 630 кг, занял первое место. Золотую медаль с результатом 242,5 кг он выиграл в приседаниях. Бронзовую награду спортсмен Приангарья завоевал в тяге становой, показав результат 252,5 кг. В жиме его результат – 135 кг. Стоит отметить, что из девяти попыток у Александра Каптурова все девять были удачными.
По сумме троеборья второе место в этой весовой категории занял спортсмен из Великобритании с результатом 615 кг. На третьем месте оказался представитель Украины, его результат – 612,5 кг.
Александр Каптуров является выпускником Иркутского филиала Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
Пауэрлифтер из Иркутской области победил на Кубке мира
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