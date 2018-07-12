Он проводится четвёртого числа последнего летнего месяца
16 июля с 9:00 в дацане «Ринпоче Багша» пройдёт праздничный хурал Майдари, сообщили в пресс-службе дацана «Ринпоче Багша».
Хурал посвящён Будде Грядущего – Майтреи. Он проводится четвёртого числа последнего летнего месяца. В этот день из дацана торжественно выносят статую Будды Майтреи и ставят на колесницу.
- В колесницу запряжён конь, украшенный зелёной попоной. Согласно текстам, цвет коня Будды Майтреи зелёный. Вся праздничная процессия, сопровождаемая звуками ритуальных музыкальных инструментов, торжественно обходит дацан. Читается священная сутра «Поклонение и подношение Будде Майтрее», - отмечают в дацане.
В Улан-Удэ пройдёт праздник «Будды грядущего»
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