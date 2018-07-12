Почти 300 семей сейчас являются участниками проекта
По данным на 1 июля, участниками социального контракта, в рамках которого бесплатно раздают коров, являются 297 семей Бурятии.
За второй квартал 2018 года в новые малообеспеченные семьи передали 27 тёлок.
- На сегодняшний день в личных подсобных хозяйствах участников социального контракта общее поголовье КРС составляет 539 голов. С июля по декабрь планируется передача 24 голов в возрасте 1,5-2-х лет малообеспеченным семьям, - сообщили в министерстве социальной защиты населения Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», «Социальный контракт» - адресная помощь малоимущим семьям, которые бесплатно получают корову. Контракт считается выполненным после передачи первого телёнка (обязательно тёлки, а не бычка) в возрасте 1,5-2-х лет следующей малообеспеченной семье. С 2017 года проект заработал и для городских жителей.
Малообеспеченные семьи в Бурятии получают коров
Общество, Фото:
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