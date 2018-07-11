10 медалей привезли иркутские боксёры с соревнований в Улан-Удэ

Участвовало 78 спортсменов из нескольких регионов
Спортсмены из Иркутской области завоевали десять медалей на всероссийских соревнованиях по боксу класса «А» «Байкал 2018» памяти чемпиона Олимпийских игр Владимира Сафронова и серебряного призёра Олимпийских игр Великтона Баранникова. Состязания завершились в начале июля в Улан-Удэ.
Среди женщин у сборной Иркутской области две медали, среди мужчин восемь. Среди женщин в весе 75 кг победу одержала иркутянка Виктория Швалова. В весовой категории 60 кг второе место заняла Екатерина Пугаева из Усолья-Сибирского.
Золотые медали среди мужчин завоевали спортсмены из Ангарска Михаил Лебедев (81 кг) и Василий Зверян (свыше 91 кг). Серебряными призёрами стали иркутские боксёры Артём Бутаков (69 кг), Родион Буйлов (81 кг) и Данил Иванов (свыше 91 кг). С бронзовыми медалями вернулись Андрей Лимаренко из Шелехова (56 кг), Илхом Бобиев из Усть-Илимска (64 кг) и Данияр Амалбеков из Иркутска (75 кг).
В турнире приняли участие 78 спортсменов из республик Бурятия, Тыва, Саха (Якутия), Москвы, Красноярского, Забайкальского, Приморского краёв, и других регионов России, а также из Монголии и Казахстана, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
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