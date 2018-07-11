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За лесом Бурятии наблюдают из космоса

За лесом Бурятии наблюдают из космоса
Общество, 
На большей части территории нашли повреждённые насаждения

Центр защиты леса Бурятии провёл запланированное дистанционные наблюдения за санитарным и лесопатологическим состоянием леса из космоса.

На большей части территории нашли повреждённые лесные насаждения. Основная причина изменений санитарного и лесопатологического состояния лесов – пожары разных лет, сообщили в пресс-службе Федерального бюджетного учреждения «Рослесозащита».
 
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