За лесом Бурятии наблюдают из космоса

На большей части территории нашли повреждённые насаждения



Центр защиты леса Бурятии провёл запланированное дистанционные наблюдения за санитарным и лесопатологическим состоянием леса из космоса.



На большей части территории нашли повреждённые лесные насаждения. Основная причина изменений санитарного и лесопатологического состояния лесов – пожары разных лет, сообщили в пресс-службе Федерального бюджетного учреждения «Рослесозащита».



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