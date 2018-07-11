На них надписи на трёх языках
В рамках проекта по развитию системы уличной навигации в Иркутске дополнительно установили 11 новых информационных стендов рядом с историческими объектами. Об этом сообщил директор муниципального учреждения «Информационно-туристская служба Иркутска» Роман Романов.
Стенды с исторической справкой на трёх языках (русском, английском и китайском) расположены рядом с Входо-Иерусалимским храмом, Знаменским собором, Казанской церковью в Рабочем, приходом Непорочного Сердца Божьей Матери, Князе-Владимирским храмом, синагогой, ледоколом «Ангара», каланчой МЧС, памятником Леониду Гайдаю, государственным минералогическим музеем им. Сидорова, усадьбой Сукачёва.
Кроме того, четыре стенда установлены на территории архитектурно-этнографического музея «Тальцы», у Никольской церкви в посёлке Листвянка и Свято-Никольской церкви в посёлке Большое Голоустное.
Всего установили 15 информационных пюпитров. На проект потратили средства президентского гранта, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Информационные стенды для туристов установили в Иркутске
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Проект «С рюкзачком по тропе», получивший поддержку Фонда президентских грантов, воспитывает у детей бережное отношение к природе
По сравнению с прошлым годом показатель увеличился на 5,8 %
Участвовало 78 спортсменов из нескольких регионов
На большей части территории нашли повреждённые насаждения
Данные, поданные на оплату до 10 июля, посчитают по тарифам первого полугодия
На них надписи на трёх языках
Завтра, 12 июля, в Улан-Удэ прибудет военно-патриотическая экспедиция из Иркутска
Праздничные мероприятия, посвящённые Дню семьи, любви и верности прошли в большинстве районов республики
«Байкал-Daily» представляет самые уморительные ляпы с ЕГЭ по обществознанию-2018, собранные иркутским доцентом
Каждый пятый пожар в Кяхтинском районе случается по причине неисправных печей
Спортсменки из Иркутской области успешно выступили на чемпионате и первенстве Сибирского федерального округа по конкуру
Преодолевать дистанцию немец будет и днём, и ночью
Для гостей провели экскурсию по выставкам
Женщина повредила автомобиль из-за выбоины
Стало известно о состоянии пострадавших в крупном ДТП, произошедшем во вторник