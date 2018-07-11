Информационные стенды для туристов установили в Иркутске

На них надписи на трёх языках



В рамках проекта по развитию системы уличной навигации в Иркутске дополнительно установили 11 новых информационных стендов рядом с историческими объектами. Об этом сообщил директор муниципального учреждения «Информационно-туристская служба Иркутска» Роман Романов.



Стенды с исторической справкой на трёх языках (русском, английском и китайском) расположены рядом с Входо-Иерусалимским храмом, Знаменским собором, Казанской церковью в Рабочем, приходом Непорочного Сердца Божьей Матери, Князе-Владимирским храмом, синагогой, ледоколом «Ангара», каланчой МЧС, памятником Леониду Гайдаю, государственным минералогическим музеем им. Сидорова, усадьбой Сукачёва.



Кроме того, четыре стенда установлены на территории архитектурно-этнографического музея «Тальцы», у Никольской церкви в посёлке Листвянка и Свято-Никольской церкви в посёлке Большое Голоустное.



Всего установили 15 информационных пюпитров. На проект потратили средства президентского гранта, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

