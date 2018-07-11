В Улан-Удэ прибудет экспедиция полицейских

Завтра, 12 июля, в Улан-Удэ прибудет военно-патриотическая экспедиция из Иркутска



Экспедиция посвящена 300-летию российской полиции. Мероприятие пройдёт в лагере «Зорька», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



В программе мероприятия: демонстрация вооружения и снаряжения, стрельба из пистолета Макарова с лазерной насадкой по электронной звуковой мишени, сборка-разборка АКС-74, метание учебной гранаты, знакомство с имитатором азбуки Морзе, исполнение патриотических песен под гитару.



Участниками автопробега уже охвачен ряд организаций летнего отдыха для детей в Иркутской области и Бурятии.



