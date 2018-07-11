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В Кяхтинском районе отремонтируют печи

Общество, 
Каждый пятый пожар в Кяхтинском районе случается по причине неисправных печей

В Кяхтинском районе необходимо привести печи в порядок до начала отопительного сезона. По данным статистики, каждый пятый пожар в Кяхтинском районе случается по причине неисправных печей. Загорается жильё, подсобные помещения и хозяйственные постройки. Также бани, загоны для скота, и складские помещения.

Чтобы не лишиться имущества, печи надо готовить заранее. В летний период и в начале осени можно успеть отремонтировать и очистить печи.

Ремонт и печную кладку следует поручать только специалистам, которые имеют лицензию на проведение таких работ. Не обращайтесь за помощью к первому встречному «печнику». Ремонт печного отопления поможет избежать пожара. В зимнее время нагрузка на печи очень высока, сообщает пресс-служба Кяхтинского района.
 
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