Немецкий юрист планирует проплыть 50 км на Байкале

Преодолевать дистанцию немец будет и днём, и ночью
Немецкий юрист Фальк Тишендорф планирует пересечь озеро Байкал в рамках проекта «Переплывая Россию». Предполагаемая протяжённость маршрута составит более 50 км. Преодолевать путь пловец будет днём и ночью, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
Старт заплыва намечен на 20 июля в районе посёлка Бугульдейка Иркутской области. 44-летний пловец планирует часть маршрута преодолеть ночью и добраться до побережья озера Байкал возле села Оймур Кабанского района Бурятии в первой половине дня 21 июля.
Сопровожать пловца будет спасательный отряд региональной организации «ОСВОД-Байкал».
Спортсмен также примет участие в благотворительной акции совместно с партнерами проекта - компаниями «Siemens Healthineers», Fischer и «Ротари клуб Москва Метрополь». Они вручат спортивное оборудование и книги шести образовательным учреждениям республики: в посёлках Оймур, Корсаково, Кудара, Шергино, а также детской спортивной школе в Селенгинске и Ильинской санаторской школе.
Идея переплыть водные пространства России, чтобы тем самым лучше познать страну, появилась у Фалька Тишендорфа несколько лет назад. На счету спортсмена реки Волга, Енисей, Лена и Обь, Ладожское озеро. В июне этого года был совершён беспрецедентный заплыв через Кандалакшский залив Белого моря. Температура воды во время заплыва протяжённостью 29 километров колебалась между шестью и семью градусами по Цельсию, сообщили организаторы акции. В рамках проекта «Переплывая Россию» при поддержке партнёров благотворительная помощь оказывается небольшим учреждениям образования и культуры в отдаленных регионах страны.
Фальк Тишендорф постоянно работает в России с 2002 года. Является главой представительства германской юридической компании в России. Член Правления Российско-Германской внешнеторговой палаты, официальный представитель федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания в России. Арбитр МКАС, третейский судья Ассоциации Европейского бизнеса.
Немецкий юрист планирует проплыть 50 км на Байкале
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