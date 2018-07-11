Для гостей провели экскурсию по выставкам
Сегодня в Художественном музее им. Сампилова на выставке «Современное искусство Бурятии», посвящённой 85-летию Союза художников республики, провели встречу с родственниками мастеров. Присутствующим вручили юбилейный альбом «Художники Бурятии», а научный сотрудник музея Т. Алексеева провела экскурсию по выставкам.
- Дорогие друзья, уважаемые родственники художников! Мы гордимся богатым фондом бурятского изобразительного искусства, который был создан людьми, творившими все эти годы, внёсшими большой вклад в развитие искусства Бурятии. Мы гордимся картинами, работами, созданными великими мастерами. Созданная ими основа сейчас является для нас прочным фундаментом, - сказала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.
До завершения выставок «Современное искусство Бурятии» и «Искусство Бурятии: в поисках архетипа» осталось несколько дней. Они будут работать до 15 июля в Художественном музее им. Сампилова, сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.
В Улан-Удэ родственникам художников подарили альбомы
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