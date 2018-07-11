Ангарчане выиграли три медали первенства Европы по тайскому боксу

Ангарские спортсмены в составе сборной команды России выиграли три серебряные медали на первенстве Европы по тайскому боксу среди юниоров и юниорок



Первенство с 29 июня по 8 июля проходило в Праге в Чехии. В турнире приняли участие около 500 спортсменов из 40 стран.



Среди юниорок серебряные медали завоевали Софья Дмитревцова в весе до 51 кг и Екатерина Жирякова в весовой категории до 54 кг. Среди юниоров второе место занял Рустам Оразалинов в весовой категории до 81 кг.



В целом на чемпионате и первенстве Европы по тайскому боксу сборная России завоевала 12 золотых, 11 серебряных и семь бронзовых медалей, заняв первое место в командном зачете. На втором месте команда Турции, у которой шесть золотых, восемь серебряных и семь бронзовых наград. Третье место – у сборной Франции, которая выиграла шесть золотых, три серебряные и одну бронзовую награду.



Рустам Оразалинов и Софья Дмитревцова тренируются у Андрея Солдатова. Тренером Екатерины Жиряковой является Александр Баляков, сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.

