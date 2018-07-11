В Улан-Удэ от бешенства вакцинировали почти 17 тысяч животных

Общество, Фото: Baikal-daily.ru. Из архива

Мероприятия по профилактике продолжаются



В целях недопущения заноса вируса бешенства на территории города с начала года проведено 120 выездов по вакцинации животных против бешенства, зарегистрировано 6416 собак.



С начала года вместе с выездом и обращением самих граждан вакцинировано 12477 собак, 4155 кошек, 1 лошадь и 3 осла. Были организованы подворовые обходы частного сектора, стационарные пункты по проведению профилактических вакцинаций домашних животных против бешенства в микрорайонах «Таёжный», «Энергетик», «Аэропорт», «Заречный», «Аршан», «Лысая гора», в ДНТ «Кедр», СНТ «Авиатор», СНТ «Профсоюзник», СНТ «Сибиряк», СНТ «Коммунальник».



Мероприятия по профилактике против бешенства и регистрации собак и кошек продолжаются, сообщили в пресс-службе управления по информационной политике города.