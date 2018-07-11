В Бурятии пройдёт «Кубок Байкала»

Место проведения село Сухая



21-22 июля в Кабанском районе пройдут республиканские соревнования по спортивному ориентированию «Кубок Байкала – 2018». Место проведения село Сухая, сообщили в пресс-службе администрации района.



21 июля пройдёт спринт парад открытия в 14.30. 22 июля в 10 часов будет старт средней дистанции. Награждение победителей в 15 часов. В зачёт 6-го этапа кубка Бурятии идут результаты двух стартов 21 и 22 июля.

