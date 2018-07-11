Место проведения село Сухая
21-22 июля в Кабанском районе пройдут республиканские соревнования по спортивному ориентированию «Кубок Байкала – 2018». Место проведения село Сухая, сообщили в пресс-службе администрации района.
21 июля пройдёт спринт парад открытия в 14.30. 22 июля в 10 часов будет старт средней дистанции. Награждение победителей в 15 часов. В зачёт 6-го этапа кубка Бурятии идут результаты двух стартов 21 и 22 июля.
В Бурятии пройдёт «Кубок Байкала»
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