Сейчас нерадивая мать встала на путь исправления
Жительница Куйтунского района Иркутской области не принимала участие в воспитании своей дочери, вела асоциальный образ жизни, злоупотребляла спиртными напитками. Будучи безработной, женщина накопила задолженность более полумиллиона рублей.
Несознательная мать неоднократно привлекалась к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ.
- Судебный пристав-дознаватель постоянно проводил с гражданкой профилактические беседы с целью убедить её отказаться от ставшего уже привычным пагубного образа жизни, пересмотреть жизненные приоритеты, - сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области.
Беседы не остались безрезультативными. Женщина прошла курс реабилитации в Тулунском психоневрологическом диспансере. Являясь инвалидом, она доказала свое право на получение пенсии и начала оказывать материальную помощь своей единственной дочери, уточнили в УФССП.
Жительница Иркутской области задолжала полмиллиона алиментов
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Место проведения село Сухая
Таково указание прокуратуры
Установку игровых комплексов инициировали жители дома
Сейчас нерадивая мать встала на путь исправления
Парень остался жить в квартире с отчимом после смерти матери
Сотрудники этой группы раскрыли около 10 преступлений
Уголовное дело на отца ребёнка прекратили
В 2018 году в приоритетном президентском проекте «Формирование комфортной городской среды» участвуют 104 населённых пункта в 23 муниципальных образованиях Бурятии
Певица сменит 30 костюмов и привезёт две фуры декораций
Полиция наградила неравнодушного мужчину за помощь
Пару поздравили сотрудники ЗАГСа и гости
Виновником ДТП стал пенсионер правоохранительных органов
Роспотребнадзор выявил там опасное загрязнение воды
Изменения произойдут из-за дорожных работ
В новом законе появится такое понятие, как «садовый дом»