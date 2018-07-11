Жительница Иркутской области задолжала полмиллиона алиментов

Сейчас нерадивая мать встала на путь исправления



Жительница Куйтунского района Иркутской области не принимала участие в воспитании своей дочери, вела асоциальный образ жизни, злоупотребляла спиртными напитками. Будучи безработной, женщина накопила задолженность более полумиллиона рублей.



Несознательная мать неоднократно привлекалась к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ.



- Судебный пристав-дознаватель постоянно проводил с гражданкой профилактические беседы с целью убедить её отказаться от ставшего уже привычным пагубного образа жизни, пересмотреть жизненные приоритеты, - сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области.



Беседы не остались безрезультативными. Женщина прошла курс реабилитации в Тулунском психоневрологическом диспансере. Являясь инвалидом, она доказала свое право на получение пенсии и начала оказывать материальную помощь своей единственной дочери, уточнили в УФССП.



