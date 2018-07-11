Роспотребнадзор выявил там опасное загрязнение воды
В течение летнего периода Управление Роспотребнадзора по Иркутской области совместно с «Центром гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» проводит лабораторный контроль качества воды в местах массового отдыха. В рамках мониторинга провели отбор и исследовали пробы воды открытых водоёмов в 72 точках. Не соответствие гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям выявили на 7 водоёмах в число, которых попал залив Мухор на Байкале.
Там отмечено опасное загрязнение воды и угроза развития инфекционных заболеваний у населения. Также в этот список попали река Иркут в посёлке Горького в Иркутске, нижний бьеф плотины, залив Ангары на острове Юность, Иркутское водохранилище в Ново-Грудинино, река Мама в посёлке Мама и Братское водохранилище в селе Русский Мельхитуй Нукутского района. В связи с этим гражданам не рекомендуют купаться в этих водоёмах.
В адрес администраций муниципальных образований направлена информация о неудовлетворительных результатах исследований воды и рекомендации о размещении в этих местах аншлагов о запрете купания, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.
Залив Мухор на Байкале закроют для купания
Общество, Фото:
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