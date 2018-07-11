ДНТ в Бурятии упразднят через полгода

В новом законе появится такое понятие, как «садовый дом»



29 июля 2017 года был принят федеральный закон № 217 «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Закон вступает в силу с 1 января 2019 года. Согласно нему, через полгода упразднят ДНТ, сообщает управление Росреестра по Бурятии.



Согласно новому закону, дачное хозяйство как вид деятельности упраздняется, а для его ведения и ведения садоводства будет использоваться садоводческое некоммерческое товарищество (СНТ). Огородническое некоммерческое товарищество (ОНТ) предполагается использовать для огородничества.



- Разница между этими двумя организационно-правовыми формами существенная. В СНТ разрешается строить жилые дома для постоянного проживания, в то время как огороднические товарищества предназначены только для выращивания сельхозпродукции. То есть в ОНТ допускается лишь возведение временных хозяйственных построек, права на которые не подлежат государственной регистрации в Росреестре - например, сарай, амбар, теплица, - поясняют в управлении Росреестра по Бурятии.



Кроме того, в новом законе появится такое понятие, как «садовый дом». Это некапитальное помещение, не предназначенное для постоянного проживания. Строить такие домики можно без всяких разрешений и согласований.



Ещё одно существенное изменение: законом определены два вида взносов – членские и целевые. Взносы теперь должны уплачиваться исключительно в безналичной форме на расчетный счет товарищества, т.е. передача денег из рук в руки прекращается.



Все члены товарищества вправе знакомиться со всей бухгалтерской документацией товарищества и получать копии документов.



Ранее на учёт ставились участки с различными видами разрешённого использования. В соответствии с новым законом участки с разрешенным использованием «для садоводства», «для ведения садоводства», «дачный земельный участок», «для ведения дачного хозяйства», «для дачного строительства» с 1 января 2019 года считаются садовыми земельными участками.



Соответственно участки с разрешённым использованием «для огородничества», «для ведения огородничества» с 1 января 2019 года считаются огородными земельными участками.



Реорганизация некоммерческих организаций, созданных до 1 января 2019 года, не требуется.



