В Улан-Удэ в выходные изменят схему 10 маршрутов



С 13-15 июля в районе остановки «Магазина «Сибиряк» с 21:00 часов маршруты № 3,4,23,29,30,37,40,51,54,100 будут объезжать закрытые участки через улицу Ботаническая. Далее по утверждённой схеме, сообщает управление по информационной политике города.



В связи с проведением аварийно-восстановительных работ на улице Николая Петрова поменяется схема маршрутов. Изменения коснутся общественного транспорта.