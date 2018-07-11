В Улан-Удэ в выходные изменят схему 10 маршрутов

Изменения произойдут из-за дорожных работ
В связи с проведением аварийно-восстановительных работ на улице Николая Петрова поменяется схема маршрутов. Изменения коснутся общественного транспорта.
С 13-15 июля в районе остановки «Магазина «Сибиряк» с 21:00 часов маршруты № 3,4,23,29,30,37,40,51,54,100 будут объезжать закрытые участки через улицу Ботаническая. Далее по утверждённой схеме, сообщает управление по информационной политике города.
Изменения произойдут из-за дорожных работ
В новом законе появится такое понятие, как «садовый дом»
С начала года более 4,5 тысяч человек заключили контракт о прохождении службы в соединениях и воинских частях Восточного военного округа
Житель улицы Гастелло в Тайшете днём 10 июля наткнулся на гранату на своём участке
Изменения в расписании коснутся маршрута №37
Их рассматривают как пилотный проект для тиражирования на острове
В дело вмешалась прокуратура
Участие принимало 500 спортсменов
Участие в обучении приняло 64 медика
Однако на юге страны ожидаются аномально высокие температуры
Гости поучаствуют в викторинах и чтении вслух
Парикмахер-экстремал рассказал «Байкал-Daily», как прошла самая необычная стрижка на Байкале
На упаковках компании «Каравай» были изображены фотографии детей
224 человека проходят профессиональную переподготовку
С начала сезона клещевой активности в Бурятии в медицинские организации по поводу укусов клещей обратились 3158 человек