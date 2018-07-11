На Байкале пройдёт фестиваль колокольного звона

3-й фестиваль колокольного звона «Байкальский благовест» состоится в Иркутске и Листвянке с 13 по 18 июля



Фестиваль посвящён святителю Софронию Иркутскому: 13 июля отмечается 100-летие его причисления к лику святых Русской православной церкви.



13 июля в Иркутске с утра состоится литургия. Во всех храмах города будут звучать колокола. В Шелехове пройдёт мастер-класс по колокольному звону на передвижной звоннице.



Состоится также конференция по колокольному звону для звонарей и всех желающих (Музей истории Иркутска). Докладчиками будут ведущие звонари и специалисты по колокольному звону из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Иркутска.



Вечером в субботу, 14 июля, состоится народный праздник колокольного звона в Листвянке.



15 июля с 12 до 16 часов пройдёт «Байкальский Благовест», праздник колокольного звона, уже на бульваре Гагарина в Иркутске. В программе не только звоны колоколов, но и выступления творческих коллективов, ярмарка, мастер-классы и народные игры.



17-18 июля пройдёт крестный ход-сплав с передвижной звонницей по рекам Иркут и Ангара.

