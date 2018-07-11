С начала года более 4,5 тысяч человек заключили контракт о прохождении службы в соединениях и воинских частях Восточного военного округа
В их числе — свыше 2,5 тысяч человек, которые заключили контракт вместо прохождения обязательной службы по призыву, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Всего на пункты отбора граждан по набору на контракт с начала текущего года было подано более 7 тысяч заявлений.
Наиболее востребованными специальностями являются водитель категории С, D, E и механик-водитель, на которые идут около половины всех подписавших контракт.
Кандидаты имеют возможность выбрать из более 100 различных специальностей в общевойсковых объединениях, на Тихоокеанском флоте, а также в объединении ВВС и ПВО.
До конца года специалисты пунктов отбора граждан для войск Восточного военного округа планируют набрать более 9 тысяч военнослужащих по контракту.
В Бурятии контрактникам проще всего устроиться водителями
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