В Бурятии контрактникам проще всего устроиться водителями

С начала года более 4,5 тысяч человек заключили контракт о прохождении службы в соединениях и воинских частях Восточного военного округа



В их числе — свыше 2,5 тысяч человек, которые заключили контракт вместо прохождения обязательной службы по призыву, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



Всего на пункты отбора граждан по набору на контракт с начала текущего года было подано более 7 тысяч заявлений.



Наиболее востребованными специальностями являются водитель категории С, D, E и механик-водитель, на которые идут около половины всех подписавших контракт.



Кандидаты имеют возможность выбрать из более 100 различных специальностей в общевойсковых объединениях, на Тихоокеанском флоте, а также в объединении ВВС и ПВО.



До конца года специалисты пунктов отбора граждан для войск Восточного военного округа планируют набрать более 9 тысяч военнослужащих по контракту.



