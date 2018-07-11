Житель Иркутской области выкопал боевую гранату

Житель улицы Гастелло в Тайшете днём 10 июля наткнулся на гранату на своём участке



Это произошло, когда мужчина копал траншею под фундамент, сообщает «Тайшет 24».



О находке 33-летний тайшетец сообщил в полицию. На место незамедлительно прибыли начальник отдела ФСБ и руководитель районного отдела МВД. Внешний осмотр показал, что горожанину попалась не какая-нибудь игрушка, а самая настоящая боевая граната Ф-1.



Из Иркутска на место происшествия были вызваны сапёры, уточняет «Тайшет 24».

