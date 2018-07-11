В Улан-Удэ в «Ночь Ёхора» усилят работу транспорта

Изменения в расписании коснутся маршрута №37
14-15 июля в Этнографическом музее народов Забайкалья пройдёт фестиваль «Ночь Ёхора».
В это время работа автобусов маршрута № 37 будет усилена и продлена до 1:30 часов, сообщает комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству города Улан-Удэ.
Изменения в расписании коснутся маршрута №37
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