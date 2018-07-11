На Ольхоне построили «умные» биотуалеты

Их рассматривают как пилотный проект для тиражирования на острове



С 27 по 29 июня этого года на острове Ольхон на Байкале проходила специализированная Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Ольхон – модельная территория энергоэффективности и экологического развития», сообщил портал isicad.ru.



Пока проходила конференция, на территории администрации посёлка Хужир строился усовершенствованный умный компостирующий биотуалет с системой солнечного обогрева и аккумулирования тепла грунтовым аккумулятором. Этот туалет – второй на Ольхоне, и его можно рассматривать как пилотный проект для последующего тиражирования на острове.



«Умный» биотуалет для администрации Хужирского муниципального образования оборудован солнечным воздушным коллектором, грунтовым аккумулятором тепла и системой управления обогревом и вентиляцией.



Прошедшая конференция показала, что у острова Ольхон есть все предпосылки и знания для эффективного и устойчивого развития. Нужна только помощь государства.