В дело вмешалась прокуратура
Как выяснила Байкальская транспортная прокуратура, в Куандинской дистанции пути ОАО «РЖД» (ПЧ-26) нарушали природоохранное и санитарно-эпидемиологическое законодательство.
Отходы III класса опасности – отработанные железнодорожные деревянные шпалы, пропитанные антисептическими средствами, хранились на территории производственной базы ПЧ-26 не на специально оборудованных для этого площадках, а на откосах железнодорожного полотна.
- В связи с этим, прокуратура возбудила в отношении ответственного должностного лица - мастера участка производства ПЧ-26 дело об административном правонарушении за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении и ином обращении с отходами производства и потребления, - сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Работника оштрафовали на 10 тысяч рублей. После прокурорского вмешательства, нарушения при хранении шпал устранены.
На станции в Бурятии неправильно хранили шпалы
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