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В Бурятии врачи прошли курс по лабораторной диагностике

В Бурятии врачи прошли курс по лабораторной диагностике
Общество,  Фото:pixabay.com
Участие в обучении приняло 64 медика

С 25 по 29 июня прошёл очный цикл повышения квалификации врачей клинической лабораторной диагностики «Контроль качества лабораторных исследований» на базе Республиканской клинической больницы имени Семашко и городской поликлиники № 2.

Также участие принимали преподаватели кафедры клинической лабораторной диагностики Новокузнецкого государственного института усовершенствования врачей – филиала «Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования».

В цикле приняли участие 64 врача различных медицинских учреждений Бурятии, районных ЦРБ, поликлиник и больниц.

Впечатлениями о проведённом цикле поделилась Галина Суджикова, заведующая кафедрой клинической лабораторной диагностики Новокузнецкого института усовершенствования врачей – ныне филиал Московской академии, сообщает пресс-служба РКБ им. Семашко.

- Очень приятно, что Бурятия пока один из немногих регионов, где начались проведения этих циклов по программе непрерывного медицинского образования. Во-первых, отмечу высокую заинтересованность врачей в обучении, все присутствующие активно и внимательно слушали, обсуждали, задавали вопросы. Мы это почувствовали и на других традиционных циклах, которые мы ранее у вас проводили. Во-вторых - много докторов приехало из районов Бурятии. В-третьих, прекрасные условия, которые создаёт администрация для проведения этих циклов, - рассказала она. 
 
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