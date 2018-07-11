В Бурятии врачи прошли курс по лабораторной диагностике



Также участие принимали преподаватели кафедры клинической лабораторной диагностики Новокузнецкого государственного института усовершенствования врачей – филиала «Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования».



В цикле приняли участие 64 врача различных медицинских учреждений Бурятии, районных ЦРБ, поликлиник и больниц.



Впечатлениями о проведённом цикле поделилась Галина Суджикова, заведующая кафедрой клинической лабораторной диагностики Новокузнецкого института усовершенствования врачей – ныне филиал Московской академии, сообщает пресс-служба РКБ им. Семашко.



- Очень приятно, что Бурятия пока один из немногих регионов, где начались проведения этих циклов по программе непрерывного медицинского образования. Во-первых, отмечу высокую заинтересованность врачей в обучении, все присутствующие активно и внимательно слушали, обсуждали, задавали вопросы. Мы это почувствовали и на других традиционных циклах, которые мы ранее у вас проводили. Во-вторых - много докторов приехало из районов Бурятии. В-третьих, прекрасные условия, которые создаёт администрация для проведения этих циклов, - рассказала она.



С 25 по 29 июня прошёл очный цикл повышения квалификации врачей клинической лабораторной диагностики «Контроль качества лабораторных исследований» на базе Республиканской клинической больницы имени Семашко и городской поликлиники № 2.