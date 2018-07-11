На Бурятию обрушатся ливни с градом

Однако на юге страны ожидаются аномально высокие температуры



Пиковых значений температура воздуха этим летом достигнет к 31 июля - 1 августа. Об этом свидетельствуют ежегодные наблюдения Гидрометцентра. Среднесуточная температура на эти дни достигает 25 градусов, сообщает «Российская газета».



Уже на этой неделе воздух прогреется до экстремальных значений. Самая высокая температура будет в Калмыкии (+42), Астрахани (+41), Ставрополье и Краснодаре (+40), Ингушетии и Чеченкой республике, а также Кабардино-Балкарии (+38), рассказал изданию руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра РФ Александр Голубев.



Высокая температура спровоцирует образование грозовых облаков. Во многих регионах ожидаются ливни и грозы. В основном они пройдут по южным регионам.



Сильные дожди и грозы также на Урале. А в Свердловской, Челябинской и Курганской областях ещё и с сильным градом. Такая же грозовая погода прогнозируется в Иркутской области, Забайкальской крае и Бурятии. Грозовые тучи нагрянут и в Якутию. В Приморском крае также не обойдётся без ливней.

