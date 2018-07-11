Однако на юге страны ожидаются аномально высокие температуры
Пиковых значений температура воздуха этим летом достигнет к 31 июля - 1 августа. Об этом свидетельствуют ежегодные наблюдения Гидрометцентра. Среднесуточная температура на эти дни достигает 25 градусов, сообщает «Российская газета».
Уже на этой неделе воздух прогреется до экстремальных значений. Самая высокая температура будет в Калмыкии (+42), Астрахани (+41), Ставрополье и Краснодаре (+40), Ингушетии и Чеченкой республике, а также Кабардино-Балкарии (+38), рассказал изданию руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра РФ Александр Голубев.
Высокая температура спровоцирует образование грозовых облаков. Во многих регионах ожидаются ливни и грозы. В основном они пройдут по южным регионам.
Сильные дожди и грозы также на Урале. А в Свердловской, Челябинской и Курганской областях ещё и с сильным градом. Такая же грозовая погода прогнозируется в Иркутской области, Забайкальской крае и Бурятии. Грозовые тучи нагрянут и в Якутию. В Приморском крае также не обойдётся без ливней.
На Бурятию обрушатся ливни с градом
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Изменения в расписании коснутся маршрута №37
Их рассматривают как пилотный проект для тиражирования на острове
В дело вмешалась прокуратура
Участие принимало 500 спортсменов
Участие в обучении приняло 64 медика
Однако на юге страны ожидаются аномально высокие температуры
Гости поучаствуют в викторинах и чтении вслух
Парикмахер-экстремал рассказал «Байкал-Daily», как прошла самая необычная стрижка на Байкале
На упаковках компании «Каравай» были изображены фотографии детей
224 человека проходят профессиональную переподготовку
С начала сезона клещевой активности в Бурятии в медицинские организации по поводу укусов клещей обратились 3158 человек
Его планируют испечь на традиционный фестиваль клубники
Нововведение вступило в силу с сегодняшнего дня
После разработки угольного разреза не исключено обрушение могил и другие последствия
Уже охвачено более 1500 пожилых граждан