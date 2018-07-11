Гости поучаствуют в викторинах и чтении вслух
Сотрудники библиотеки-филиала № 9 по улице Московская 4, в летний период организовали для жителей на площадке, прилегающей к библиотеке, читальный зал под открытым небом - «Книжный дворик».
На протяжении летних месяцев два раза в неделю в библиотечном «Книжном дворике» взрослые и дети могут посмотреть и почитать книги, полистать интересные журналы, поучаствовать в литературных викторинах, конкурсах, акции «Буккроссинг – путешествующая книга», поиграть в настольные игры, заняться творчеством.
Кроме того, в рамках работы летнего читального зала с 14 июня стартовал мини-проект «Читаем классиков на пленэре». Это громкие чтения вслух любимых произведений классиков, обсуждение прочитанного и экспресс-изготовление на творческих мастер-классах литературных героев из только что прослушанного произведения.
Например, после сеанса громкого чтения вслух «Сказки о рыбаке и рыбке» Пушкина, ребята не только слепили рыбок из пластилина, но и нарисовали каждый свою «исполнительницу желаний». Прослушав «Сказку о царе Салтане» дети сделали лебедей в технике оригами.
А недавно под впечатлением «Сказки о золотом петушке» мастерили из подручного материала – трубочек для сока – одного из главных персонажей, сообщает пресс-служба Централизованной библиотечной системы.
- Безусловно, громкие чтения - это проверенный способ приобщения к книжной культуре. А творческие рукодельные мастер-классы помогают развить мелкую моторику рук, творческие способности, мышление, воображение, фантазию, - сообщают организаторы.
Улан-удэнцев приглашают в читальный зал на воздухе
Общество, Фото:
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