В Бурятии переобучают молодых специалистов

224 человека проходят профессиональную переподготовку



В Бурятия продолжается реализация программы по обеспечению муниципальных общеобразовательных организаций педагогическими кадрами за счёт привлечения молодых специалистов других сфер деятельности и профессиональной переподготовки молодых учителей.



В соответствии с постановлением правительства республики «О распределении субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов в Бурятии на обеспечение муниципальных общеобразовательных организаций педагогическими работниками» 224 молодых специалиста уже начали обучение на курсах профессиональной переподготовки в «Бурятском государственном университете», сообщает пресс-служба министерства образования и науки Бурятии.

