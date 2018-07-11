224 человека проходят профессиональную переподготовку
В Бурятия продолжается реализация программы по обеспечению муниципальных общеобразовательных организаций педагогическими кадрами за счёт привлечения молодых специалистов других сфер деятельности и профессиональной переподготовки молодых учителей.
В соответствии с постановлением правительства республики «О распределении субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов в Бурятии на обеспечение муниципальных общеобразовательных организаций педагогическими работниками» 224 молодых специалиста уже начали обучение на курсах профессиональной переподготовки в «Бурятском государственном университете», сообщает пресс-служба министерства образования и науки Бурятии.
В Бурятии переобучают молодых специалистов
Общество, Фото:
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