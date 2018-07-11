В Иркутской области испекут 150-килограммовый пирог

Его планируют испечь на традиционный фестиваль клубники



В Байкальске с 13 по 15 июля пройдёт традиционный фестиваль клубники «Виктория», сообщили в пресс-службе администрации города.



Мероприятие состоится в десятый раз. В честь юбилея планируется испечь 150-килограммовый пирог.



В программе фестиваля — конкурс кулинарного мастерства, автошоу, конкурс красоты «Мисс Виктория», концерты, игровые программы для детей.



Местом проведения мероприятия станет стадион «Байкал», отдельная программа запланирована 15 июля на площадке у «Горы Соболиной».

