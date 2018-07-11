В Бурятии документы на недвижимость перевели на схемы XML

Нововведение вступило в силу с сегодняшнего дня
Кадастровая палата по Бурятии сообщает, что с 11 июля документы по кадастровому учёту будут предоставляться в новой версии XML. Здесь будут использоваться схемы для выходных документов.
Новые версии XML-схем размещены на официальном сайте Росреестра.
Для перевода исходящих электронных документов в читаемый вид можно использовать визуализатор.
Акты, подготовленные с версией XML-схем, размещённых на сайте Росреестра в подразделе «Актуальные XML-схемы», раздела «XML-схемы», будут приниматься в текущем режиме, сообщает пресс-служба филиала Кадастровой палаты по республике.
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