В Бурятии документы на недвижимость перевели на схемы XML



Для перевода исходящих электронных документов в читаемый вид можно использовать визуализатор.



Акты, подготовленные с версией XML-схем, размещённых на сайте Росреестра в подразделе «Актуальные XML-схемы», раздела «XML-схемы», будут приниматься в текущем режиме, сообщает пресс-служба филиала Кадастровой палаты по республике.



Кадастровая палата по Бурятии сообщает, что с 11 июля документы по кадастровому учёту будут предоставляться в новой версии XML. Здесь будут использоваться схемы для выходных документов.Новые версии XML-схем размещены на официальном сайте Росреестра.