В Забайкалье в СИЗО пытались пронести телефон в конфете





















По данному факту назначена и проводится проверка. Виновные лица будут привлечены к ответственности, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Забайкальскому краю.



- Попытки доставить на режимную территорию запрещённые предметы – явление не единичное, но те, кто уже столкнулся с этой проблемой – не хотят повторять свой горький опыт. Ведь если на такой необдуманный поступок идёт родственник осуждённого или заключённого, ему не только грозит административный штраф, но и исключается возможность увидеть того, кому были предназначены эти предметы. Свидание, будь то долгосрочное или краткосрочное, прекращается немедленно, а то и не начинается вовсе, - поясняют в ведомстве. – В случае, если сам человек, находящийся в местах лишения свободы пытается использовать ухищрённые способы доставки запрещённых предметов в исправительное учреждение или следственный изолятор, к нему будут применены меры дисциплинарного воздействия, что также отразиться и на его характеристике, исключив возможность условно-досрочного освобождения.







В СИЗО-2 в городе Краснокаменск во время досмотра личных вещей заключённых, прибывших в следственный изолятор, сотрудники обнаружили и изъяли у мужчины запрещённые к хранению и использованию предметы.В пакете с конфетами он пытался пронести сотовый телефон с аккумуляторной батареей.