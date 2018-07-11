Сейчас на учёте состоит 187 выпускников
Выпускникам учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей оказывается комплексная поддержка, направленная на их социализацию и адаптацию в обществе. Сегодня в информационной базе таких выпускников состоит 187 человек. Из этого числа 120 ребят обучаются в образовательных организациях, службу в рядах Российской Армии проходит один выпускник, на учёте в центре занятости населения состоит 6 человек, временно трудоустроены – 21, находятся по уходу за ребёнком – 8.
Есть и те, кто пока ничем не занят. Таких 20 человек – в их числе те, кто намерен поступить этим летом в учебные заведения, готовится к службе в рядах Российской Армии, оформляет документы в службе занятости.
Для студентов проводятся различные мероприятия с привлечением участников межведомственного взаимодействия. Ведутся психологические и юридические консультации по вопросам получения выплат, мер социальной поддержки, обучения навыкам воспитания и содержания детей.
Так, 22 мая в Кяхтинском районе в «Бурятском республиканском техникуме строительства и промышленных технологий» провели акцию «День правовой помощи детям» с привлечением органа опеки и попечительства, центра занятости населения, СУ СК, полиции, УФСИН, Минюст, Центральной районной больницы.
Всего в акции приняло участие 36 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Оказывается - правовая, медицинская, психолого-педагогическая помощь, помощь в решении социально-бытовых вопросов, профессиональной ориентации, по вопросам получения образования, трудоустройства, защите жилищных и имущественных прав на межведомственном уровне, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.
В Бурятии для сирот работает постинтернатное сопровождение
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