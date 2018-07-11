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Улан-удэнец не смог найти девушку на СТС-Love

Улан-удэнец не смог найти девушку на СТС-Love
Общество, 
Пять девушек отказались от «лота» из Бурятии на передаче «Сердца за любовь»

33-летний Эрдэм из Улан-Удэ попытал счастья в шоу телеканала «СТС-Love» «Сердца за любовь». В эфире передача выходила 29 июня. На шоу несколько девушек проводят своеобразный аукцион и «оценивают лот» - парня своей мечты, а достанется он той девушке, которая предложит за него максимальное количество баллов.

Эрдэм себя он представил, как приверженца здорового образа жизни, превосходного наездника и любителя путешествовать. Он работает телевизионщиком и владеет домом на Байкале. Себя он оценил в сто баллов, сказав, что 100 – хорошее число.

– Горячий парень! – высказалась одна из участниц, увидя на сцене героя из Бурятии.

Девушки поинтересовались значением его имени, увлечениями, но, однако не выбрали. 18-летняя участница прокомментировала свой выбор тем, что с уроженцем Бурятии большая разница в возрасте.

– Блин, молодой человек много говорит, я не смогу столько слушать. Пасую! – аргументировал свой выбор вторая девушка.

Остальные участницы отказались от бурятского «лота» из-за возраста, но при этом признались, что между ними много общего.

Эрдэм попрощался, помахав девушкам рукой, и скрылся за ширмой. 
 
– Меня из девчонок никто не выбрал, потому что я для них слишком «старый». Себя таковым я не ощущаю, потому что внутри я молод, – прокомментировал свои впечатления Эрдэм за кулисами.

Девушки расстроились, что им не удалось на передаче найти своего парня. Однако они признались, что у них ещё всё впереди, и они встретят своего возлюбленного. 
 
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