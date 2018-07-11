В Улан-Удэ воздух прогреется до 16 градусов

В большинстве районов Бурятии дождливая погода



По данным гидрометцентра Бурятии, 11 июля по республике ночью местами небольшой дождь, утром местами туманы. Днём в большинстве районов дожди, грозы. Ветер северо-западный 5-10, при грозах до 16 м/с. Температура ночью 9-14, местами 2-7, днём 11-16, местами 20-25 тепла.



В Улан-Удэ дождь, ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура ночью 10-12, днём 14-16 тепла.



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