В большинстве районов Бурятии дождливая погода
По данным гидрометцентра Бурятии, 11 июля по республике ночью местами небольшой дождь, утром местами туманы. Днём в большинстве районов дожди, грозы. Ветер северо-западный 5-10, при грозах до 16 м/с. Температура ночью 9-14, местами 2-7, днём 11-16, местами 20-25 тепла.
В Улан-Удэ дождь, ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура ночью 10-12, днём 14-16 тепла.
В Улан-Удэ воздух прогреется до 16 градусов
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