Монгольская таможня временно приостановит работу



Это связано с празднованием в Монголии национального праздника «Наадам» и 87-ой годовщины Народной революции.



Таможенный пост МАПП Кяхта в эти дни будет работать в обычном режиме: ежедневно, легковое и пассажирское направление – круглосуточно, сообщает пресс-служба Сибирской таможни.



С монгольской стороны с 11 по 14 июля пропуск людей, транспортных средств, грузов и товаров в пункте пропуска ДАПП Монды осуществляться не будет.