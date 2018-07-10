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Монгольская таможня временно приостановит работу

Общество, 
Это произойдёт в связи с национальным праздником «Наадам»

С монгольской стороны с 11 по 14 июля пропуск людей, транспортных средств, грузов и товаров в пункте пропуска ДАПП Монды осуществляться не будет.

Это связано с празднованием в Монголии национального праздника «Наадам» и 87-ой годовщины Народной революции.

Таможенный пост МАПП Кяхта в эти дни будет работать в обычном режиме: ежедневно, легковое и пассажирское направление – круглосуточно, сообщает пресс-служба Сибирской таможни.
 
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