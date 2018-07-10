Монгольская таможня временно приостановит работу

Это произойдёт в связи с национальным праздником «Наадам»
С монгольской стороны с 11 по 14 июля пропуск людей, транспортных средств, грузов и товаров в пункте пропуска ДАПП Монды осуществляться не будет.
Это связано с празднованием в Монголии национального праздника «Наадам» и 87-ой годовщины Народной революции.
Таможенный пост МАПП Кяхта в эти дни будет работать в обычном режиме: ежедневно, легковое и пассажирское направление – круглосуточно, сообщает пресс-служба Сибирской таможни.
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Это произойдёт в связи с национальным праздником «Наадам»
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