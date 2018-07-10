В Бурятии оказывают психологическую помощь тяжелобольным



- Очень хорошо, что у нас в городе есть такая служба. Особенно большое человеческое спасибо, выездной патронажной бригаде, приветливым медсёстрам. От них всегда исходит теплота и доброта, которая так нужна людям с онкологическими заболеваниями. Такая помощь – большая поддержка для многих больных, - рассказывает житель Улан-Удэ Александр Казазаев.



Появление такого отделения вывело республику на новый уровень психологической поддержки. Также городская поликлиника № 2 организовала школу по обезболиванию для родственников тяжелобольных пациентов. Занятия в ней проходят каждый вторник.



В состав мультидисциплинарной бригады паллиативной медицинской помощи детям входят: врачи-педиатры, невролог, медицинский психолог, средний медицинский персонал, социальный работник, медсестра по массажу.



В Бурятии отделение паллиативной медпомощи при городской поликлинике №2 работает с 2015 года. Оно оказывают помощь больным, кому требуется как медицинская, так и духовная поддержка. Два года назад в отделении открылись кабинеты кризисных ситуаций и психологической разгрузки.- Сегодня у нас наблюдаются 195 человек, 123 из них - с онкологическими заболеваниями. Также на дом к пациентам выезжает мультидисциплинарная бригада, в состав которой входят хирург, лор-врач, невролог, - сообщает заведующий отделением паллиативной медицинской помощи взрослому населению при городской поликлинике №2 Жаргал Митапов.В среднем в сутки мобильная бригада совершает до 40 выездов к пациентам, которые нуждаются в постоянном обезболивании, сообщает министерство здравоохранения республики.