Семьи научили делать ромашки
В честь празднования Дня семьи, любви и верности отдел социальной защиты населения провёл районный конкурс «Суперпара-2018», который проходил в культурно-досуговом центре. Участие приняла Курумканская межпоселенческая центральная библиотека им. Ангабаева - совместно с центральной детской библиотекой они провели мастер-класс «Ромашка – цветок любви и надежды».
На мероприятии посетители познакомились с декоративно-прикладным искусством, сделали своими руками ромашки. Так же были представлены книжные выставки «Долго. Счастливо. Вместе» и «Почитай мне мама, книжку…», где пропагандировались традиции семейного чтения и представлены буклеты «Читающая мама, читающая нация».
В завершении мастер-класса каждая семья получила в подарок ромашку и буклеты с рекомендательными списками литературы для чтения в кругу семьи, сообщает пресс-служба Национальной библиотеки Бурятии.
В Бурятии провели конкурс «Суперпара»
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