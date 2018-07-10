В лесу Улан-Удэ раскидали останки коней и коров (фото)



















«Что за живодёрство?», «Конокрады поработали, наверное», «Крови на траве нет. Убили и разделали не здесь. Мешок целлофановый собаки порвали, скорее всего, с костями.», «Мух нету на фото. Свежее», «Предприниматели, которые скупают и разделывают конские головы, выкинули», «Вот уроды, куда катятся люди», «В 140 кварталах появилась чупакабра», - рассуждают пользователи в Сети.



В пресс-службе управления ветеринарии по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что на место выехали ветеринарные инспекторы, которые проведут эпизодическое расследование.



- На останках были обнаружены бирки, по которым в ходе расследования будут установлены собственники животных, - уточнили в управлении ветеринарии.



Известно, что недалеко от этого места находится мясоперерабатывающий завод.



В лесу между 140 и 40 кварталами Улан-Удэ горожане нашли останки животных. На фото запечатлены разбросанные останки лошадей и коров. Запись о жуткой находке опубликовали в паблике «Аноним 03» сегодня днём.