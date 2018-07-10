Уровень воды в реках Улан-Удэ в норме

За минувшие сутки уровень воды повысился на 1-2 сантиметра
В Улан-Удэ паводковая ситуация на реках стабильная. Несмотря на обильные осадки зимой и наступившую дождливую погоду уровень воды в норме.
Сейчас уровень воды в реке Уда – 127 сантиметров. За минувшие сутки уровень воды в Селенге повысился на 2 сантиметра, а в Уде на 1 сантиметр.
По данным многолетних значений самый высокий уровень в Селенге был 437 сантиметров, а в Уде – 496 сантиметров, сообщает управление по информационной политике города Улан-Удэ.
С начала года в границах Улан-Удэ на воде погиб один человек, 9 человек спасено.
За минувшие сутки уровень воды повысился на 1-2 сантиметра
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