Уровень воды в реках Улан-Удэ в норме



По данным многолетних значений самый высокий уровень в Селенге был 437 сантиметров, а в Уде – 496 сантиметров, сообщает управление по информационной политике города Улан-Удэ.



С начала года в границах Улан-Удэ на воде погиб один человек, 9 человек спасено.



В Улан-Удэ паводковая ситуация на реках стабильная. Несмотря на обильные осадки зимой и наступившую дождливую погоду уровень воды в норме.Сейчас уровень воды в реке Уда – 127 сантиметров. За минувшие сутки уровень воды в Селенге повысился на 2 сантиметра, а в Уде на 1 сантиметр.