Ливни и грозы ожидаются в Иркутской области

11 июля местами по Иркутской области ожидаются сильные дожди, грозы, при грозах усиление северо-западного ветра до 14 м/с



Об этом сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.



11-12 июля местами в Чунском районе сохранится чрезвычайная (5 класса) пожароопасность лесов.



Главное управление МЧС России по Иркутской области обращает внимание жителей и гостей области на необходимость соблюдения мер личной безопасности. Специалисты рекомендуют населению защитить свои индивидуальные дома от стихии, установив систему молниезащиты.



- При приближении грозы лучше воздержаться от поездок и прогулок. По возможности находитесь дома, закройте окна и двери. Держитесь подальше от электропроводки, антенн, окон. Лучше отключить электроприборы от сети и не пользоваться телефоном. Если гроза застала вас на улице – не прячьтесь под деревьями. Помните, чем выше дерево, тем больше вероятность попадания в него молнии. Постарайтесь укрыться в административном или жилом здании, в магазине. Избегайте возвышенностей, открытых незащищенных мест, а также водоемов. Нельзя в грозу купаться, ловить рыбу. Если гроза застала Вас в автомобиле, переждите ее в транспортном средстве. Если Вы застигнуты грозой на велосипеде или мотоцикле, прекратите движение и переждите непогоду в безопасном месте. Помните, быстрое движение «притягивает» молнию, - дают советы в МЧС.

