В Улан-Удэ продлён особый противопожарный режим



Запрещено проведение лесных работ. Исключения связаны с охраной лесов от пожаров с аварийно-спасательными работами. А также по уходу за лесом, сообщает управление по информационной политике города Улан-Удэ.



Исключение составят места сквозного проезда по дорогам общего пользования. Зоны отдыха для жителей остров Комсомольский, остров Богородский, Верхняя Берёзовка – футбольное поле.



В лесах запрещено разведение костров, проведение пожароопасных работ и работ с использованием открытого огня на прилегающих к ним территориях. Включая сжигание порубочных остатков и мусора, сухой травы и бытовых отходов и проведение сельхозпалов.



В лесах Улан-Удэ с 10 по 30 июля продлён особый противопожарный режим. Ограничено пребывание жителей города в лесах.