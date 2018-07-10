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В Улан-Удэ продлён особый противопожарный режим

В Улан-Удэ продлён особый противопожарный режим
Общество,  Фото:pixabay.com
Исключение составят места сквозного проезда по дорогам

В лесах Улан-Удэ с 10 по 30 июля продлён особый противопожарный режим. Ограничено пребывание жителей города в лесах.

Запрещено проведение лесных работ. Исключения связаны с охраной лесов от пожаров с аварийно-спасательными работами. А также по уходу за лесом, сообщает управление по информационной политике города Улан-Удэ.

Исключение составят места сквозного проезда по дорогам общего пользования. Зоны отдыха для жителей остров Комсомольский, остров Богородский, Верхняя Берёзовка – футбольное поле.

В лесах запрещено разведение костров, проведение пожароопасных работ и работ с использованием открытого огня на прилегающих к ним территориях. Включая сжигание порубочных остатков и мусора, сухой травы и бытовых отходов и проведение сельхозпалов.
 
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