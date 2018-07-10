В Улан-Удэ продлён особый противопожарный режим

Исключение составят места сквозного проезда по дорогам
В лесах Улан-Удэ с 10 по 30 июля продлён особый противопожарный режим. Ограничено пребывание жителей города в лесах.
Запрещено проведение лесных работ. Исключения связаны с охраной лесов от пожаров с аварийно-спасательными работами. А также по уходу за лесом, сообщает управление по информационной политике города Улан-Удэ.
Исключение составят места сквозного проезда по дорогам общего пользования. Зоны отдыха для жителей остров Комсомольский, остров Богородский, Верхняя Берёзовка – футбольное поле.
В лесах запрещено разведение костров, проведение пожароопасных работ и работ с использованием открытого огня на прилегающих к ним территориях. Включая сжигание порубочных остатков и мусора, сухой травы и бытовых отходов и проведение сельхозпалов.
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Распоряжением администрации Улан-Удэ особый противопожарный режим в лесах продлён с 10 по 30 июля
Исключение составят места сквозного проезда по дорогам
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