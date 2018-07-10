Распоряжением администрации Улан-Удэ особый противопожарный режим в лесах продлён с 10 по 30 июля
Причина - соответствующий режим продлён в лесах на территории Бурятии, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
Согласно распоряжению, продлено ограничение пребывания граждан и въезда в них транспортных средств.
Исключение составят места сквозного проезда по дорогам общего пользования, зоны отдыха населения (остров Комсомольский, остров Богородский, Верхняя Берёзовка – футбольное поле).
В лесах запрещено разведение костров, проведение пожароопасных работ, работ с использованием открытого огня в лесах, на прилегающих к ним территориях, включая сжигание порубочных остатков и мусора, сухой травы и бытовых отходов, проведение сельхозпалов.
В Улан-Удэ продлён особый противопожарный режим
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