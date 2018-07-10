В Улан-Удэ продлён особый противопожарный режим

Распоряжением администрации Улан-Удэ особый противопожарный режим в лесах продлён с 10 по 30 июля



Причина - соответствующий режим продлён в лесах на территории Бурятии, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.



Согласно распоряжению, продлено ограничение пребывания граждан и въезда в них транспортных средств.



Исключение составят места сквозного проезда по дорогам общего пользования, зоны отдыха населения (остров Комсомольский, остров Богородский, Верхняя Берёзовка – футбольное поле).



В лесах запрещено разведение костров, проведение пожароопасных работ, работ с использованием открытого огня в лесах, на прилегающих к ним территориях, включая сжигание порубочных остатков и мусора, сухой травы и бытовых отходов, проведение сельхозпалов.



