Поручение отдал губернатор Иркутской области Сергей Левченко
Он заявил, что Дом спорта в посёлке Усть-Ордынский необходимо достроить. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Строительство Дома спорта было начато в 2002 году, а в марте 2005 года работы приостановили из-за отсутствия финансирования.
С 2006 года данный объект спорта включен в указ президента Российской Федерации «О мерах по социально-экономическому развитию Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа». Строительная готовность Дома спорта составляет 17%.
В настоящее время проведено его визуальное и инструментальное обследование. Согласно заключению специалистов, в целом объект находится в ограниченно работоспособном состоянии. Требуется разработка проектной документации по устранению выявленных дефектов и достройке объекта.
Участники совещания под руководством губернатора сошлись во мнении, что исходный проект Дома спорта обходимо доработать с учетом современных строительных норм и потребностей.
- Объект необходимо достраивать, но его нужно перепроектировать с учетом функциональных потребностей сегодняшнего дня, чтобы впоследствии Дом спорта был максимально востребован, - подчеркнул Сергей Левченко.
Объект будет востребован у жителей поселка Усть-Ордынский, Эхирит-Булагатского района и Усть-Ордынского Бурятского округа. На данной площадке можно будет проводить не только спортивные соревнования, но и культурно-массовые мероприятия.
По итогам совещания принято решение определить 12 месяцев для проведения дополнительных обследований, проектирования объекта и прохождения необходимых экспертиз. Затем правительство Иркутской области планирует направить в министерство спорта Российской Федерации бюджетную заявку.
В Усть-Ордынском достроят брошенный 13 лет назад Дом спорта
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