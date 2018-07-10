Также они сделают скамейки и урны
Исправительные учреждения изготовят для города скамейки, урны, остановочные пункты и металлические ограждения, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
В июле этого года исправительные колонии № 2 и № 8 получили ряд заказов от обслуживающих муниципальных компаний города Улан-Удэ на изготовление уличной мебели для облагораживая придворовых территорий города. В том числе скамеек, урн, металлических ограждений, а также капитальных остановочных пунктов.
Они ближайшее время будут установлены в районах Улан-Удэ.
Ранее исправительные учреждения УФСИН уже обеспечивали Улан-Удэ уличной мебелью различной сложности.
Так, в 2017 году для реконструкции парка культуры и отдыха имени Жанаева исправительная колония № 2 изготовила большую часть металлоконструкций, установленных в парке.
Осуждённые изготовят остановки для Улан-Удэ
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