Десантники в Бурятии активно выполняют план по прыжкам

Военнослужащие подразделений специального назначения и морской пехоты Восточного военного округа с начала текущего года выполнили более 9 тысяч прыжков с парашютом



В рамках практических занятий по парашютно-десантной подготовке в летнем периоде обучения было выполнено свыше 1,5 тысяч прыжков с парашютом. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.



Разведчики и морские пехотинцы совершили десантирование с высоты от 600 до 1400 метров, в том числе с оружием и с задержкой времени раскрытия купола.



Военнослужащие проводят десантирование из различных типов летательных аппаратов (Ми-8амтш, Ан-12) на современных парашютных системах Д-10 и Арбалет.



С начала текущего года выполнено порядка 60 процентов прыжков с парашютом.

