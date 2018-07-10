Десантники в Бурятии активно выполняют план по прыжкам

Военнослужащие подразделений специального назначения и морской пехоты Восточного военного округа с начала текущего года выполнили более 9 тысяч прыжков с парашютом
В рамках практических занятий по парашютно-десантной подготовке в летнем периоде обучения было выполнено свыше 1,5 тысяч прыжков с парашютом. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Разведчики и морские пехотинцы совершили десантирование с высоты от 600 до 1400 метров, в том числе с оружием и с задержкой времени раскрытия купола.
Военнослужащие проводят десантирование из различных типов летательных аппаратов (Ми-8амтш, Ан-12) на современных парашютных системах Д-10 и Арбалет.
С начала текущего года выполнено порядка 60 процентов прыжков с парашютом.
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Общество, Фото:
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