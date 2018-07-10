Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 Июля

09 Июля

Популярное

Десантники в Бурятии активно выполняют план по прыжкам

Десантники в Бурятии активно выполняют план по прыжкам
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Военнослужащие подразделений специального назначения и морской пехоты Восточного военного округа с начала текущего года выполнили более 9 тысяч прыжков с парашютом

В рамках практических занятий по парашютно-десантной подготовке в летнем периоде обучения было выполнено свыше 1,5 тысяч прыжков с парашютом. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Разведчики и морские пехотинцы совершили десантирование с высоты от 600 до 1400 метров, в том числе с оружием и с задержкой времени раскрытия купола.

Военнослужащие проводят десантирование из различных типов летательных аппаратов (Ми-8амтш, Ан-12) на современных парашютных системах Д-10 и Арбалет.

С начала текущего года выполнено порядка 60 процентов прыжков с парашютом.
десантники военнослужащие
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Десантники в Бурятии активно выполняют план по прыжкам
Десантники в Бурятии активно выполняют план по прыжкам
Общество, 10.07.2018
Военнослужащие подразделений специального назначения и морской пехоты Восточного военного округа с начала текущего года выполнили более 9 тысяч прыжков с парашютом
В Улан-Удэ на железнодорожном переезде прошёл флешмоб
В Улан-Удэ на железнодорожном переезде прошёл флешмоб
Общество, 10.07.2018
Местом проведения стал железнодорожный переезд в Горьком
В Иркутской области детей называют в честь Артёма Дзюбы
В Иркутской области детей называют в честь Артёма Дзюбы
Общество, 10.07.2018
Почти сто новорожденных мальчиков в Иркутской области за прошедший месяц нарекли именем Артём
Представитель Бурятии стал лучшим среди приставов Сибири
Представитель Бурятии стал лучшим среди приставов Сибири
Общество, 10.07.2018
В Омске завершился второй этап всероссийского конкурса профессионального мастерства
Борицы из Бурятии завоевали три золота на Кубке Канады
Борицы из Бурятии завоевали три золота на Кубке Канады
Общество, 10.07.2018
В общей копилке у сборной России пять золотых медалей

В Улан-Удэ стали известны лучшие ТОС
Общество, 10.07.2018
В нескольких номинациях были выявлены свои лидеры
Тяжелобольная жительница Бурятии просит помочь с мебелью
Тяжелобольная жительница Бурятии просит помочь с мебелью
Общество, 10.07.2018
Героиня «Мужское и Женское» Светлана Максимова вернулась в Улан-Удэ с сыном
Финалистке «Битвы экстрасенсов» подарили в Бурятии унты (видео)
Финалистке «Битвы экстрасенсов» подарили в Бурятии унты (видео)
Общество, 10.07.2018
«Байкал-Daily» стало известно, как проходит визит шаманки Кажетты
В Иркутской области посоревнуются в стрельбе из бурятского лука
Общество, 10.07.2018
В области проведут фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта
В Улан-Удэ прошёл парад семей
В Улан-Удэ прошёл парад семей
Общество, 10.07.2018
В шествии участвовало более 200 улан-удэнцев
В Иркутской области пройдёт съезд «Сибирь – сила и совесть России»
Общество, 10.07.2018
В Иркутской области с 27 по 30 июля пройдёт IV съезд сибирских землячеств «Сибирь – сила и совесть России»
Сироты в Бурятии чаще выбирают профессию повара-кондитера
Сироты в Бурятии чаще выбирают профессию повара-кондитера
Общество, 10.07.2018
В этом году поступать будет больше 50 выпускников
В Бурятии насчитали 104 свалки
В Бурятии насчитали 104 свалки
Общество, 10.07.2018
По данным ОНФ, в Бурятии сейчас насчитывается 104 свалки
Полевой выход связистов проходит в Бурятии
Полевой выход связистов проходит в Бурятии
Общество, 10.07.2018
Учения будут проходить и днём, и ночью

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Художник
Дороги, которые нас выбирали
24.04.2018
Загрузка...
^