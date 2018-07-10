В Улан-Удэ на железнодорожном переезде прошёл флешмоб

Местом проведения стал железнодорожный переезд в Горьком



Флэшмоб с целью профилактики ДТП на железнодорожных переездах состоялся в Улан-Удэ. Местом проведения акции традиционно стал железнодорожный переезд, расположенный в черте города – в посёлке Горького.



В минуты временного закрытия шлагбаума участники флэшмоба вставали лицом к водителям, держа в руках пластиковые таблички со словами: «Дороги открывают мир. Дороги соединяют людей. Дороги пересекаются. Соблюдайте правила дорожного движения! Остановитесь до переезда! Уступите дорогу поезду! Не позволяйте дороге пересечь Вашу жизнь! Счастливого пути!»



Организовали и провели акцию работники, обеспечивающие техническое состояние железнодорожных переездов: электромеханики, дежурные по переездам, инженеры и техники. К акции присоединились также будущие железнодорожники – студенты Иркутского государственного университета путей сообщения и Улан-Удэнского колледжа железнодорожного транспорта.



- Мы хотим ещё раз напомнить водителям правила безопасности. Это особенно важно в летний период, когда количество машин на дорогах возрастает, - отметил дорожный мастер Улан-Удэнской дистанции пути Игорь Хамуев.



В ходе акции с водителями были проведены беседы, вручены памятки. Профилактическая работа железнодорожников продолжится и подобные мероприятия в ближайшее время будут проведены на всех переездах региона.



Разъяснительная работа о правилах безопасного проследования переездов охватит также все автохозяйства и предприятия, имеющие в наличии пассажирские автобусы для доставки работников, сообщили в пресс-службе ВСЖД.



