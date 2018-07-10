В Омске завершился второй этап всероссийского конкурса профессионального мастерства
48 представителей управлений службы судебных приставов Сибирского федерального округа соревновались за звание лучших, сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.
Первое место в номинации «Лучший дознаватель ФССП России» занял Александр Затворницкий, и.о. главного специалиста-эксперта отдела дознания управления ФССП России по Бурятии.
В тройку лидеров в номинации «Лучший судебный пристав-исполнитель ФССП России» вошла Елена Менжикова из Октябрьского отдела № 2 Улан-Удэ.
– Сотрудники службы показали высокий уровень профессиональной подготовки, - комментирует Мария Козлова, начальник отдела дознания, по совместительству член жюри. - Заданиями конкурса были как тексты, так и достаточно сложные практические задачи. Оценивалась правовая грамотность специалистов, в том числе знание последних изменений в законодательстве.
Каждый из участников регионального этапа конкурса прошёл через конкурсный отбор по месту работы. В копилке сотрудников значатся высокие показатели в служебной деятельности, отсутствие дисциплинарных взысканий, весомый стаж и опыт работы.
– Конкурс является своего рода стимулом для сотрудников в повышении эффективности и результативности работы. Региональный и федеральный этапы конкурса становятся своего рода площадкой, на которой судебные приставы обмениваются опытом, демонстрируют свои знания, навыки и умения, - уточняет Козлова.
Александр Затворницкий представит Сибирский федеральный округ на заключительном этапе конкурса, который пройдет в октябре этого года в Москве.
Представитель Бурятии стал лучшим среди приставов Сибири
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Военнослужащие подразделений специального назначения и морской пехоты Восточного военного округа с начала текущего года выполнили более 9 тысяч прыжков с парашютом
Местом проведения стал железнодорожный переезд в Горьком
Почти сто новорожденных мальчиков в Иркутской области за прошедший месяц нарекли именем Артём
В Омске завершился второй этап всероссийского конкурса профессионального мастерства
В общей копилке у сборной России пять золотых медалей
В нескольких номинациях были выявлены свои лидеры
Героиня «Мужское и Женское» Светлана Максимова вернулась в Улан-Удэ с сыном
«Байкал-Daily» стало известно, как проходит визит шаманки Кажетты
В области проведут фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта
В шествии участвовало более 200 улан-удэнцев
В Иркутской области с 27 по 30 июля пройдёт IV съезд сибирских землячеств «Сибирь – сила и совесть России»
В этом году поступать будет больше 50 выпускников
По данным ОНФ, в Бурятии сейчас насчитывается 104 свалки
Учения будут проходить и днём, и ночью
Ограничение произойдёт из-за ремонта моста