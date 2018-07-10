Представитель Бурятии стал лучшим среди приставов Сибири

В Омске завершился второй этап всероссийского конкурса профессионального мастерства



48 представителей управлений службы судебных приставов Сибирского федерального округа соревновались за звание лучших, сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.



Первое место в номинации «Лучший дознаватель ФССП России» занял Александр Затворницкий, и.о. главного специалиста-эксперта отдела дознания управления ФССП России по Бурятии.



В тройку лидеров в номинации «Лучший судебный пристав-исполнитель ФССП России» вошла Елена Менжикова из Октябрьского отдела № 2 Улан-Удэ.



– Сотрудники службы показали высокий уровень профессиональной подготовки, - комментирует Мария Козлова, начальник отдела дознания, по совместительству член жюри. - Заданиями конкурса были как тексты, так и достаточно сложные практические задачи. Оценивалась правовая грамотность специалистов, в том числе знание последних изменений в законодательстве.



Каждый из участников регионального этапа конкурса прошёл через конкурсный отбор по месту работы. В копилке сотрудников значатся высокие показатели в служебной деятельности, отсутствие дисциплинарных взысканий, весомый стаж и опыт работы.



– Конкурс является своего рода стимулом для сотрудников в повышении эффективности и результативности работы. Региональный и федеральный этапы конкурса становятся своего рода площадкой, на которой судебные приставы обмениваются опытом, демонстрируют свои знания, навыки и умения, - уточняет Козлова.



Александр Затворницкий представит Сибирский федеральный округ на заключительном этапе конкурса, который пройдет в октябре этого года в Москве.



