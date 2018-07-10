В Иркутской области пройдёт съезд «Сибирь – сила и совесть России»

В Иркутской области с 27 по 30 июля пройдёт IV съезд сибирских землячеств «Сибирь – сила и совесть России»



Решение о проведении съезда было принято в рамках визита иркутской делегации во главе с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко в Алушту в 2017 году.



Как сообщил председатель региональной общественной организации «Землячество сибиряков в Крыму», председатель государственного комитета по делам архивов Республики Крым Олег Лобов, 10 лет назад, 9 июля 2008 года, было подписано первое соглашение о сотрудничестве Иркутска и Симферополя. В настоящее время уже между органами власти субъектов подписан договор о сотрудничестве. В рамках него реализуются инвестиционные и гуманитарные программы, идёт патриотическая работа по воспитанию молодежи и сохранению общих традиций. Установлены побратимские отношения между Алуштой и Ангарском, а также между Усольским и Сакским, Братским и Бахчисарайским районами.



- Проведение съезда на иркутской земле даст новый импульс нашим отношениям и наполнит их новым содержанием, - подчеркнул Олег Лобов.



Землячество сибиряков в Крыму существует 10 лет. В его рядах более 1600 уроженцев регионов Сибири и Урала, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

