Сироты в Бурятии чаще выбирают профессию повара-кондитера

В этом году поступать будет больше 50 выпускников
В этом году планируется выпуск 51 воспитанника из 12 учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и поступление выпускников в учреждения среднего профессионального и высшего образования. Вступительная кампания стартовала с 20 июня.
Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приступили к подаче документов в приёмные комиссии. Наиболее распространённые профессии, пользующиеся популярностью у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – это повар-кондитер, сварщик, автомеханик, парикмахер, хозяйка усадьбы, мастер общестроительных работ. На каждое образовательное учреждение выделено определённое количество бюджетных мест.
В случае, если число поданных заявлений от абитуриентов превышает количество бюджетных мест, то начинается конкурс аттестатов, учитывается средний балл. При поступлении на специальности творческого, спортивного направления предусмотрены дополнительные вступительные испытания, сроки проведения которых необходимо уточнить в приёмной комиссии или на официальных сайтах образовательных организаций.
Кроме того, для выпускников 10 организаций из районов республики для детей-сирот были организованы Дни открытых дверей на базе Бурятского республиканского индустриального техникума, Бурятского республиканского техникума строительных промышленных технологий.
Выпускники получили возможность задать интересующие вопросы преподавательскому составу, узнали об образовательных программах, условиях обучения. Также в Улан-Удэ на площади Советов в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню российской молодёжи, была организована работа информационных профориентационных площадок образовательных организаций.
В ней приняли участие ребята Баргузинского центра «Звёздный». Выпускники получили консультации по поступлению и раздаточный материал для абитуриентов, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.
Сироты в Бурятии чаще выбирают профессию повара-кондитера
Общество, Фото:
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